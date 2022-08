JAKARTA - Selebgram yang akrab disapa Tante Ernie baru-baru ini dibuat meradang oleh seseorang yang disebutnya dajjal. Sayangnya, dia tidak menyebut identitas orang yang disindirnya itu.

Tante Ernie kerap jadi sorotan karena unggahan-unggahan yang memperlihatkan lekukan tubuhnya yang seksi. Namun, kali ini dia mendadak membahas soal dajjal.

Tante Ernie Sewot Singgung Soal Dajjal Sambil Pamer Lekukan Tubuh, Sindir Siapa? (Foto: Tante Ernie/Instagram/@himynameisernie).

Dari keterangan yang dia sampaikan, Tante Ernie tampaknya sedang marah pada seseorang yang dinilai bermuka dua padanya.

"Don't judge the book by its cover!! Ini tuh benar2 terjadi yang sedang aku alami. Jangan suka terkecoh dengan penampilan seseorang yang berpakaian seperti malaikat tapi kelakuannya melebihi Dajjal," tulis Tante Ernie, dikutip dari Instagram pada Kamis (11/8/2022).

Lebih lanjut dia mengingatkan kepada para pengikutnya agar berhati-hati dalam berteman. "Ngerti kan Dajjal? Beware ya Bestie!" sambungnya.

Itu diungkapkan Tante Ernie melengkapi unggahan foto saat berpose memamerkan lekukan tubuhnya di balik busana biru yang super ketat. Dia memilih bergaya dari belakang. Melihat unggahan Tante Ernie, netizen lantas menuai beragam komentar. Banyak dari mereka yang terlena memperhatikan lekukan tubuh sang selebgram. "Di balik badan yang seksi, ternyata otaknya juga seksi," ujar netizen. "Emang tante yang satu ini bodynya masih mantap," sambung yang lain. "Tambah tua tambah menggoda," kata warganet.