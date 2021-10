TANTE Ernie selebgram seksi Pemersatu Bangsa tengah berduka. Ia mengabarkan bahwa sang ibunda meninggal dunia.

Diintip dari laman Instagram story pribadi, Tante Ernie mengunggah foto makam dengan potret hitam putih. Dia menuliskan kalimat duka di foto tersebut.

"Innalillahi wa innailaihi rajiun."

"Selamat jalan ibuku tercinta, selama berkumpul lagi sama bapak," lanjutnya.

Dia juga menuliskan kalimat menyentuh untuk kedua orangtuanya.

"You both will alwats live in my heart (kalian selalu ada di hatiku," ungkapnya.

(dwk)