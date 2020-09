LOS ANGELES - Aktris muda Hollywood yang tengah menanjak popularitasnya, Zendaya diketahui baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-24 pada 1 September kemarin.

Merayakan momen pertambahan usianya, Zendaya mendapatkan pesan manis dari salah satu sahabatnya, aktor tampan dan terkenal, Timothee Chalamet.

Secara gamblang, lewat akun Twitter pribadinya, aktor bintang Call Me By Your Name tersebut menuliskan pesan manis khusus untuk Zendaya.

Baca Juga: Zendaya Tetap Dandan Maksimal Meski Emmy Awards 2020 Digelar Virtual

Mengutip Just Jared, Rabu (2/9/2020) kepada aktris film Euphoria itu, Timothee tak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, tapi juga menggambarkan sosok Zendaya sebagai salah satu sosok perempuan yang berkarakter dan menginspirasi orang lain.

“Selamat ulang tahun untuk salah satu orang paling inspiratif yang saya temui. Seseorang dengan karakter etis terkuat, dan moral yang seralas dengan kreativitas. Seseorang yang benar-benar tak kenal takut. Selamat ulang tahun @Zendaya semoga harimu indah sobat .., ” bunyi cuitan Timothee.

Untuk diketahui, Timothee dan Zendaya sendiri siap beradu akting bersama dalam film bergenre sains dan fiksi yang begitu diekspektasikan orang banyak, Dune.

(edh)