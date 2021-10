JAKARTA - Menjadi juara 4 di ajang pencarian bakat Indonesian Idol Special Season, penyanyi Melisa Hartanto mendapat banyak perhatian dari para penikmat musik di Indonesia. Terutama setelah penampilannya menyanyikan lagu “Los Dol” yang dipopulerkan Denny Caknan viral hingga mencapai lebih dari 8.5 juta penonton di YouTube.

Kini, penyanyi asal Surabaya tersebut mempersembahkan single perdananya berjudul “Tak Lagi Rindu” pada 8 Oktober 2021. Bersama komposer muda berbakat “Martinus Tintin (TINTIN)” lagu ini menceritakan pilunya seseorang yang telah berkali-kali dikecewakan.

Wanita kelahiran 12 Juli 1994 tersebut menyebutkan bahwa single “Tak Lagi Rindu” menggambarkan isi hati seseorang yang berada di dalam kegelisahan ketika harus melepaskan pasangannya yang sudah menyakitinya berulang kali.

Emosi Melisa pada lagu tersebut pun tercermin dengan baik rupanya karena pengalaman pribadi yang pernah dialaminya. “Aku ingin lagu ini bisa sebagai lagu yang merepresentasikan perasaan pendengar, isi hati mereka. Karena aku percaya bahwa di luar sana banyak yang mengalami cerita seperti di lagu ini” ujar Melisa.

Menggarap genre pop ballad sesuai dengan keahliannya, Melisa sengaja memilih musik yang dapat merepresentasikan dirinya. “Aku percaya kalau karya yang dibuat dari hati pasti sampainya juga ke hati” tutur Melisa.

Pada video klip “Tak Lagi Rindu”, Melisa melakukan debut aktingnya dalam story-line yang dibuat sesuai dengan lirik lagu. “Aku gak pernah sama sekali akting, tapi aku memutuskan untuk menjadi model videonya, aku ingin challenge diri aku sendiri karena everything about this song spesial banget buat aku” ujar Melisa.

Saat proses pembuatan video klip, Melisa pun ikut serta dalam pemilihan konsep dan menyampaikan ide dan pendapatnya. Ia pun berharap lagu “Tak Lagi Rindu” dapat diterima dan didukung dengan baik oleh penikmat musik Indonesia.

“Semoga lagu ini bisa diterima, bisa dinikmati orang-orang. Dulu kan aku suka cover lagu orang ya, cita-citaku simple, aku harap kalau lagu ini sudah rilis akan ada teman-teman lain yang bakal cover lagu aku” ujar Melisa.

Bagi yang sudah penasaran, yuk langsung intip MV “Tak Lagi Rindu” oleh Melisa Hart hanya di YouTube channel HITS Records. Jangan lupa dengerin terus “Tak Lagi Rindu” di seluruh platform musik kesayanganmu!

