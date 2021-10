JAKARTA - Kisruh rumah tangga antara Jonathan Frizzy dan Dhena Devanka semakin sulit untuk dikendalikan. Keinginan keduanya untuk berpisah, bahkan semakin jelas terlihat, seiring dengan aksi saling mencap buruk satu sama lain dihadapan publik.

Melalui akun Instagram Storynya baru-baru ini, Dhena menyebut bahwa suaminya sudah dua hari tidak pulang ke rumah. Tepatnya, semenjak menggelar konferensi pers pada 5 Oktober 2021.

Tak hanya itu, Dhena bahkan menyebut jika kepulangan Ijonk pada dini hari kemarin, hanya sekedar untuk menaruh baju kotor saja.

"Jangan tanya papanya dimana, dah nggak pulang 2 hari ini.. Cuma taruh baju kotor tadi subuh dan like always, setelah prescon gak pulang pastinya 2 hari," tulis Dhena pada Instagram Storynya.

Lewat unggahannya, Dhena juga menyebut bahwa ketiga anaknya sudah mulai terlatih dan terbiasa hidup tanpa sosok ayah. Terlebih, Dhena sebelumnya sempat mengatakan bahwa Ijonk jarang berada di rumah.

Lebih lanjut Dhena menyebut bahwa ketiga buah hatinya kini telah memiliki sikap cuek pada ayahnya. Ia pun hanya bisa menyayangkan hal tersebut, lantaran Ijonk yang ia kenal saat ini sangatlah berbeda dengan Ijonk yang dahulu.

"Tapi dah terlatih dan dah biasa juga kok triple Z, nggak nyariin juga.. Ya tinggal nunggu di telpon aja kapan bapak kangennya..," tuturnya.

"Well, people do change and he will never be the same person again.. It's okay no worry #bhay," tandasnya.