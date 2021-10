SEOUL- Kabar gembira datang dari penyanyi asal Korea Selatan, Lee Che Rin alias CL. Dia akan merilis album terbarunya bertajuk ALPHA.

Melansir laman Koreaboo, Kamis (7/10/2021) album versi digital akan dirilis pada 20 Oktober 2021, sementara album fisik akan keluar dua hari setelahnya, 22 Oktober 2021. CL juga sudah membocorkan daftar lagu yang akan bertengger di album solo pertamanya tersebut.





ALPHA akan berisikan 11 lagu, dengan tujuh di antaranya merupakan lagu baru. SPICY dan Lover Like Me, dua lagu CL yang dirilis dalam dua bulan terakhir ini, juga hadir dalam album tersebut.

Selain SPICY dan Love Like Me, ada juga lagu-lagu berjudul Chuck, Let It, Paradise, My Way, Hwa dan lainnya. CL sebelumnya tergabung dalam grup 2NE1 besutan YG Entertaiment.

Namun sayang, grup yang debut tahun 2009 itu harus bubar pada akhir tahun 2016. Saat masih tergabung dalam 2NE1 pun CL sudah pernah merilis single solo seperti "Hello Bitches" tahun 2015 lalu.

