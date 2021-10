SEOUL- Meski sudah tiga pekan tayang, drama Squid Game masih menjadi bahan pembicaraan yang hangat di media sosial. Selain karena konsep yang menarik dan plot yang menyayat hati, serial ini juga memiliki banyak misteri yang belum terjawab dan membuat para penonton tak sabar menunggu musim ke-dua.

Meski hingga kini sutradara Hwang Dong Hyuk belum punya rencana untuk menggarap musim baru dari Squid Game. Ia sempat berkata bahwa tentunya serial ini punya banyak potensi untuk dikembangkan.

Bila memang benar sang sutradara akan berkesempatan kembali menggarap kelanjutan Squid Game, para penggemar pun berharap lima misteri di bawah ini akan terjawab dengan jelas di musim depan, seperti dikutip dari laman Koreaboo, Rabu (6/10/2021).

BACA JUGA:

- Baru 4 Hari, Instagram Park Hae Soo Capai 1 Juta Pengikut

- Go Public, Dinar Ungkap Alasan Belum Bawa Ridho Ilahi Bertemu Ayahnya

1. Siapa Gong Yoo

Salah satu aktor yang menjadi kejutan dalam serial ini adalah Gong Yoo, yang muncul pada episode pertama dan terakhir tanpa basa-basi dan secara misterius. Muncul untuk menawarkan kesempatan emas pada para orang yang kesulitan secara ekonomi, tokoh tanpa nama ini pun menjadi bahan pembicaraan para penonton yang ingin tahu siapa tokoh ini sebenarnya.

Apakah Gong Yoo hanya berperan sebagai perekrut saja, atau ada rahasia lebih dalam di balik tokohnya? Seperti para karyawan biasa, kenapa lelaki ini bersedia bekerja untuk Squid Game? Penampilan terakhir Gong Yoo yang tersenyum pun membuat para penonton lebih banyak bertanya-tanya soal karakternya.

2. Cara Squid Game Mendapatkan Karyawan

Bagi yang sudah maupun belum menonton Squid Game, pasti tak asing lagi dengan penampilan para karyawan Squid Game yang berbaju terusan merah cerah dan topeng hitam dengan bentuk geometri di bagian wajah. Awalnya dikira prajurit bayaran semata, di pertengahan musim terungkap bahwa tak sedikit karyawan yang berusaha mendapatkan penghasilan lebih dan menunjukkan sisi manusia mereka.

Namun, bila mereka benar-benar manusia, kenapa mereka bersedia menjadi karyawan Squid Game? Apakah mereka juga berhutang? Atau karena mereka memang suka membunuh orang tak bersalah? Banyaknya jumlah karyawan Squid Game pun menjadi topik yang menarik dibahas karena hingga kini masih belum jelas bagaimana Squid Game bisa merekrut orang sadis sebanyak ini.

3. Nasib Detektif Hwang Jun Ho

Terakhir kali penonton bertemu dengan tokoh Jun-Ho, diperankan Wi Ha-Joon, sang detektif tampak sedang berhadap-hadapan dengan sang Front Man yang rupanya merupakan adiknya sendiri, Hwang In-Ho. Demi mencegah bocornya Squid Game ke dunia luar, sang adik pun menembak kakaknya dan membiarkannya jatuh ke lautan di bawah tebing curam.

Namun, jatuhnya Jun-Ho ke perairan pun menimbulkan tanda tanya baru; apakah Ia benar-benar sudah mati? Dengan luka tembak di bahu dan juga tempat jatuh yang tak mematikan, ada kemungkinan bahwa Jun-Ho sejatinya masih hidup dan akan kembali mengungkap Squid Game di kemudian hari.

4. Alasan Hwang In Ho Menjadi Front Man

Salah satu twist yang dimunculkan oleh Squid Game adalah kemunculan Hwang In Ho, diperankan Lee Byung Hun, yang rupanya menjelma menjadi Front Man meski dipercaya telah mati oleh adiknya, Hwang Jun Ho. Awalnya sempat menjadi kontestan di Squid Game tahun 2015 silam, kemenangan In-Ho dalam kompetisi terdahulu itu rupanya malah membuat lelaki ini menjadi salahsatu dalang di balik penderitaan banyak orang di masa kini.

Tapi, apa alasan In Ho menjadi Front Man yang sebenarnya? Beberapa penonton berspekulasi bahwa In Ho adalah seorang psikopat yang gemar menyaksikan penderitaan orang lain, namun tak sedikit yang memperkirakan bahwa In Ho sejatinya terpaksa menjadi Front Man dan harus mengambil alih dari Front Man sebelumnya karena alasan yang belum diketahui.

5. Cara Gi Hun Memberantas Semuanya

Di episode terakhir Squid Game, Gi Hun yang diperankan Lee Jung Jae tampak berhasil membenarkan hidupnya dengan uang yang kini Ia miliki. Namun, begitu Ia hampir naik ke pesawat demi menyusul putrinya di Amerika, Gi Hun memutuskan untuk berbalik arah dan bertekad untuk menghancurkan Squid Game.

Rencana apa yang Ia miliki? Apakah Ia akan kembali menjadi kontestan? Jika musim ke-dua Squid Game benar-benar digarap, apakah Ia akan kembali menjadi tokoh utama? Kini telah sukses dan mengetahui banyak hal di balik Squid Game, tentunya Gi Hun punya senjata untuk melawan para orang kaya di balik terselenggaranya gameshow sadis ini.