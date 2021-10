LOS ANGELES - Single kolaborasi BTS dan Coldplay, My Universe berhasil menempati peringkat pertama chart Billboard Hot 100 untuk periode 9-15 Oktober 2021. Sejak rilis pada 24 September 2021, lagu itu mencatatkan 11,5 juta stream, 5,5 juta airplay audience impressions di radio, serta 127.000 unduhan.

Dengan capaian itu, maka My Universe menjadi lagu keenam BTS yang berhasil merajai Hot 100, setelah Life Goes On, Dynamite, Savage Love (Laxed-Siren Beat), Butter, dan Permission to Dance.

Rekor itu menjadikan BTS sebagai grup dengan lagu terbanyak yang menempati peringkat pertama Hot 100, sama dengan capaian Ariana Grande dan Drake. My Universe juga lagu kolaborasi dari dua grup besar yang berhasil mendominasi Hot 100.

Di lain pihak, My Universe merupakan single kedua dari Coldplay yang berhasil merajai Billboard Hot 100, setelah Viva La Vida, pada 2008. Single itu juga menguasai chart Billboard Global 200 dan Billboard Global Excl. US.

Baca juga: Coldplay dan BTS Rilis MV My Universe, Ajak Penggemar ke Luar Angkasa

Kedua chart tersebut diukur berdasarkan streaming dan penjualan lagu di 200 kawasan. Hasilnya, My Universe membukukan 95,4 juta stream dan 142.400 unduhan di seluruh dunia, sepanjang 24-30 September 2021. Sementara di luar Amerika Serikat, ada 84,4 juta stream dan 90.500 unduhan. Dengan begitu, My Universe merupakan lagu keenam BT yang berhasil memuncaki Global 200 dan kelima untuk Global Excl. US. Sementara untuk Coldplay, ini merupakan peringkat pertama perdana di dua chart tersebut.* Baca juga: Bantu sang Putri, Nia Daniaty Pinjam Uang pada Farhat Abbas