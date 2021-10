JAKARTA – Setelah lebih dari satu dekade menjadi James Bond, akhirnya Daniel Craig menyudahi andilnya dalam franchise ini lewat film No Time to Die yang sekaligus menjadi film ke-25 dari seri ini. Ketika ditanya siapa yang akan menjadi penggantinya kelak, Daniel menjawab singkat.

“Bukan urusanku,” jelasnya.

Pada penayangan perdana No Time to Die yang dihadiri Daniel beberapa hari yang lalu, sang aktor terlihat sangat bahagia bisa melepas beban peran James Bond yang selama 15 tahun ini disandang.

“Apa aku akan rindu berperan sebagai James Bond? Mungkin. Kita lihat nanti. Aku pikirkan besok,” jawabnya singkat dilansir dari ScreenRant, Jumat (1/10/2021).

Selain tak mau ambil pusing soal pendapatnya mengenai perannya selama satu dekade lebih itu, Daniel juga mengaku tak terlalu peduli dengan masa depan James Bond yang selama ini telah melejitkan sosoknya di layar lebar.

“Aku yakin tak mau lagi memerankan James Bond di masa depan. Penggantiku? Bukan urusanku,” tegasnya.

Sejak film James Bond pertama, Dr. No, tayang pada tahun 1962 silam, tokoh agen rahasia 007 ini diperankan oleh aktor yang berganti-ganti menyesuaikan dengan eranya. Kini telah berhasil melejitkan nama-nama sekelas Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, hingga Daniel Craig, tentunya Metro-Goldwyn-Mayer serta duo produser Michael G. Wilson dan Barbara Broccoli akan kembali mencari aktor pengganti Daniel yang akan panggul obor James Bond selanjutnya.

Meski tak peduli soal penggantinya, Daniel Craig punya satu reaksi ketika mendengar nama aktor Hugh Jackman dikaitkan dengan tokoh mata-mata ini. Menurutnya, Hugh tak akan boleh memerankan James Bond.

“Ia tak akan menjadi James Bond. Langkahi dulu mayatku,” candanya.

Per hari ini, 1 Oktober 2021, film No Time to Die sudah tayang di bioskop seluruh dunia setelah sempat diundur akibat pandemi Covid-19. Disutradarai Cary Fukunaga, film terakhir Daniel Craig sebagai Bond ini juga turut diramaikan Rami Malek, Naomie Harris, Lea Seydoux, Jeffrey Wright, dan Ralph Fiennes.

(aln)