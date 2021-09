IKATAN Cinta 29 September 2021 lebih fokus kepada Aldebaran yang berusaha mencari peneror keluarga. Di sela usahanya tersebut, Al sedang dalam bahaya.

Kisah awal disebutkan mobil yang dikendarai Andin dan Mama Rossa tiba-tiba dihadang oleh truk misterius. Dalam perjalanan tiba-tiba truk tersebut rem mendadak, mengakibatkan mobil mereka berhenti dan membuat kandungan Andin terasa kram.

Di dalam perjalanan, semua keadaan tampak baik-baik saja dengan Mama Rossa dan Andin yang membicarakan rencana acara 7 bulanan kandungan. Andin pun terlihat bahagia melihat sang mertua yang sangat perhatian kepadanya.

"Aku seneng banget mama perhatian bnaget sama aku dan balon biru," kata Andin, Kamis (30/9/2021)

"Of course mama akan selalu lakuin apapun untuk kamu, Aldebaran dan balon biru," ucap mama Rosa

Namun tiba-tiba ada truk misterius yang menghadang mobil mereka. Membuat sang supir menjadi geram dan memutuskan untuk membalap truk tersebut.

Tetapi ketika ingin membalapnya, tiba-tiba truk itu mengerem mendadak dan membuat mobil yang ditumpangi Mama Rossa dan Andin kaget. Andin pun tiba-tiba kram dan Mama Rossa pun tampak panik takut terjadi sesuatu yang buruk dengan kandungan sang menantu.

"Astagfirullah, Andin are you okay?" ujar mama Rosa

"Aduh gapapa mah, perut aku kram," sahut Andin

"Bu Andin bu Rosa gapapa bu maaf tadi mobil depan berhenti mendadak jadi saya ikut berhenti," ujar sopir.

Lalu Mama Rossa pun meminta sang supir untuk bergegas ke rumah sakit untuk mengecek kandungan Andin. Dia juga menghubungi Aldebaran (Arya Saloka) untuk mendatangi rumah sakit menemani istrinya.

"Gapapa tapi dipercepat ya perutnya Andin kram," tutur mama Rosa

Di sisi lain, keselamatan Angga terancam dia terjebak di sebuah jurang dikarenakan mengikuti alamat rumah sosok misterius yang bekerja sama dengan Felix. Namun ternyata alamat tersebut palsu, istri Felix mendapatkan ancaman dari sosok misterius tersebut.

Setelah kepergiaan Aldebaran dan Angga, istri Felix tampak merenungkan tindakannya dengan mengingat ancaman yang diberikan sosok misterius itu kepadanya.

Bahwa dia diminta untuk memberikan alamat palsu kepada Aldebaran, jika tidak melakukan perkataanya sosok tersebut mengancam akan mencelakai anak-anak dari istri Felix itu.

"Anak kamu dalam bahaya kalau kamu kasih tahu tentang saya ke siapapun. Kamu jangan melawan sama saya jika keluarga kamu ingin selamat," ucap sosok misterius yang terlihat di CCTV Papa Surya.

"Ini kamu tunjukin nomor itu kalau ada yang tanya saya, dan ini alamat palsunya," sambungnya

Dengan penuh penyesalan istri Felix menangis, karena merasa bersalah dengan Aldebaran. Namun dia juga merasa tertekan karena takut keluarganya akan dicelakai oleh sosok misterius itu.

"Pak Al maaf saya terpaksa berbohong demi keselamatan keluarga saya," ujar istri Felix

Sementara itu, setelah Aldebaran pergi ke rumah sakit untuk menemani Andin, Angga memutuskan untuk mengikuti alamat yang diberikan istri Felix. Namun dalam perjalanan ternyata seperti ada sebuah mobil dan motor yang mengikutinya.

Sesampainya di sana Angga menghubungi nomor yang diberikan istri Felix ternyata tidak ada yang menjawab. Dia juga terlihat bingung dengan lokasi yang tidak terlihat rumah satupun tetapi hanya terdapat sebuah jurang besar.

Tiba-tiba dia terkejut dengan melihat segerombolan motor dan mobil berisikan preman yang siap melawannya, hal ini pun membuat dia tersadar bahwa dirinya telah dijebak.

"Udah sesuai maps tapi kenapa ngga ada rumah ya," kata Angga

"Hah jebakan, gua dijebak ada 8 orang," ucapnya

Sementara itu, ketika Angga ingin dimasukkan ke dalam jurang oleh segerombol pereman, Aldebarandan Rendy datang menyelamatkannya. Lalu selama perjalanan kerumah sakit Angga meminta Aldebaran untuk mempertimbangkan kecurigaanya terhadap Rendy.

Usai berhasil mengalahkan segerombolan preman, Angga menjelaskan semua kejadian kepada Aldebaran. Namun tampaknya suami dari Andin itu mencurigai Rendy yang mengetahui lokasi Angga dan dirinya ketika diserang oleh preman.

Lalu Rendy pun menjawab bahwa dirinya dimintai bantuan oleh Angga sendiri. Sahabatnya itu juga meneritakan bahwa di dalam perjalananya menuju lokasi tersebut sudah menaruh curiga karena melihat segerombolan preman mengikuti mobilnya.

"Itu tadi jebakan, alamat yang dikasih ibu Linda itu ngga bener, pas udah sampai sini gau udah di kepung sama mereka," ujar Angga

"Kamu kenapa tahu saya disi tahu dari mana?" tutur Aldebaran

"Pak Angga pak," sahut Rendy

"Gua minta dia datang kesini," kata Angga