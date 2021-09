HALO semua! Balik lagi di Podcast Porno Eps. 12 . Pada episode kali ini pastinya bakal seru, menghibur, dan bisa mengisi waktu kamu di rumah aja selama masa pandemi. Nah, di edisi kali ini, Onad bakal ditemani oleh salah satu komika alumni SUCI nih, siapa yah kira-kira? Penasaran kan? Langsung dengerin aja yuk di Radio+ bagian dari RCTI+.

Podcast Porno episode kali ini kedatangan komika Indra Frimawan. Ngobrolin tentang stand up comedy yang merupakan suatu bakat karena memang tidak semua orang bisa melakukannya. Ditambah juga membicarakan yang lagi ramai dikalangan dunia para komika.

Dunia Stand Up Comedy kini sedang menjadi pusat perhatian karena kasus penangkapan salah satu komika, yaitu Coki Pardede. Karena hal ini, banyak yang mulai memiliki anggapan tersendiri yang cenderung negatif tentang para Stand Up Comedian. Sebenarnya, dunia Stand Up Comedy itu gimana sih?

Stand Up Comedy pastinya nggak akan pernah jauh dari komedi atau hal yang bisa bikin orang ketawa. Kesannya memang ‘cuma’ ngomong sambil ngelawak di depan orang-orang, tapi sebenarnya stand up itu nggak semudah itu loh.

Dari cara pembawaan hingga gestur, semua hal itu berpengaruh terhadap bagaiman penonton merespon penampilan stand up seorang komika. Nah, kalau ngomongin jokes, Indra punya mindset yang simpel banget.

"Gua sih masih beranggapan jokes itu cuma sebatas lucu atau nggak lucu doang, se-simpel itu, kalau misalnya ada jokes yang bisa bikin gua ketawa, ya itu jokes, kalau nggak ya berarti bukan jokes,” ungkap Indra.

Kalau ngomongin jokes memang nggak pernah ada habisnya. Netizen yang tersinggung pasti bakal selalu ada. Semenjak itu pun Indra selalu berhati-hati dan berusaha untuk setidaknya memiliki argumen yang cukup kuat dalam membuat jokes, terlebih yang cenderung nggak sesuai dengan apa yang orang-orang pikirkan.

Ada yang bilang kalau jadi Stand Up Comedian itu tingkat stress nya jauh lebih tinggi dibanding orang biasa lainnya. Menurut Indra, hal ini bisa jadi benar, tapi bisa juga tidak, karena sebenarnya tidak semua komika mengalami hal itu.

