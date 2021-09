NEW YORK - Boy group BTS bersama Ibu Negara Korea Selatan, Kim Jung Sook diketahui menyambangi Metropolitan Art Museum, New York, Amerika Serikat, pada 22 September 2021.

Dalam kunjungan itu, RM cs dan sang ibu negara menyerahkan hadiah khusus dari Pemerintah Korea Selatan berupa karya seni berjudul Rhythm of the Five Color Luster karya seniman kontemporer Chung Hae Cho.

“Ini adalah sebuah kehormatan dan kebahagiaan untuk dapat memberikan sebuah karya dari seorang seniman Korea Selatan,” ujar RM dalam pidatonya dari rooftop Museum Seni Metropolitan seperti dikutip dari Soompi, Kamis (23/9/2021).

Dalam lanjutan keterangannya, RM mengungkapkan, dunia sudah awam dengan K-pop, drama, dan film Korea. Namun, banyak seniman hebat Korea yang belum mendapat perhatian dunia.

“Sebagai utusan khusus presiden untuk generasi masa depan dan budaya yang mewakili Korea Selatan, kami akan bekerja keras untuk menyebarkan dan menyalurkan kebesaran budaya Korea beserta potensinya,” imbuhnya.

Karya seni Rhythm of the Five Color Luster karya Chung Hae Cho itu akan ditampilkan dalam pameran Shell and Resin: Korean Mother-of-Pearl and Lacquer di Museum Seni Metropolitan, pada 13 Desember mendatang. Sebelumnya, BTS ramai diperbincangkan setelah penampilan mengejutkan mereka di Sidang Umum PBB ke-76, pada 20 September silam. Tak hanya menyampaikan pidato singkat, mereka juga tampil membawakan lagu Permission to Dance.*