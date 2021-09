LOS ANGELES - Coldplay dan BTS mengungkapkan lebih detail terkait rencana perilisan proyek kolaborasi mereka,My Universe. Kedua musisi itu akan berduet dalam lagu yang digarap oleh produser ternama Max Martin.

Atlantic Records mengungkapkan, video lirik resmi My Universe dalam bahasa Inggris dan Korea dirilis di YouTube, pada 24 September 2021, pukul 13.00 KST (11.00 WIB). Dilanjutkan dokumenter Inside My Universe, pada 26 September 2021, pukul 21.00 KST (19.00 WIB).

Sementara dua versi tambahan My Universe, Supernova 7 Mix dan akustik akan dirilis pada 27 September 2021, pukul 08.00 KST (06.00 WIB). Sementara video klip resmi lagu itu dirilis bersamaan dengan album single ‘Music of the Spheres, pada 15 Oktober 2021.

Kemarin (22/9/2021), Coldplay sudah merilis teaser video lirik My Universe Lewat akun Instagram resmi mereka. Sebagai tambahan, band rock asal Inggris itu mengunggah foto Coldplay bersama seluruh personel BTS.*

