JAKARTA - Aktris Thalita Latief resmi mengantongi akta cerai, setelah Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutus cerai pernikahannya dengan musisi Dennis Rizky, pada 29 Juli silam.

Momen itu diabadikannya lewat sebuah video yang diunggah ke akun TikTok dan Instagram pribadinya, pada 22 September 2021. Video itu dibuka dengan aksi sang aktris menyanyikan lagu Tak Cinta, single terbarunya diiringi piano.

Sang paman sekaligus kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon kemudian membawa map merah yang berisi akta cerai ibu satu anak tersebut. Thalita yang menerima akta itu bersorak kegirangan sambil meniup lilin di atas kue bertuliskan ‘Selamat menempuh hidup baru.”

“Thank you, guys. Oh my God. Tiup ya (lilinnya). Amin, terima kasih Tuhan,” katanya sambil menahan haru. Sejenak, dia menutup wajahnya dan menjauh dari sorot kamera.

Pada akhir video, Thalita Latief secara khusus berterima kasih kepada Juan Felix dan memeluknya. Hal serupa juga dilakukannya pada dua sepupunya yang juga menjadi kuasa hukum dalam sidang cerainya, Maruli dan Bara Tampubolon.

Video yang sudah ditonton lebih dari 710.000 kali itu kemudian ramai dikomentari warganet. “Berarti, selama ini dia sudah terlalu sakit untuk bertahan. Dia kayak plong banget pas menerima akta cerai,” ujar akun @Euis_glam**inepurwa**rta.

Komentar lain datang dari akun @ninda_saski89 yang mengatakan, "Dia yang cerai kenapa gue yang lega ya? Happy selalu ya Kak. Semoga mendapat pasangan hidup lebih baik dan selalu diberi yang terbaik. Amin." Pernikahan Thalita Latief dan Dennis Rizky diputus cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, pada 29 Juli 2021, setelah menikah selama 9 tahun. Tak ada tuntutan harta gana-gini dalam perceraian itu dan Thalita memegang hak asuh sang putra.*