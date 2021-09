NEW YORK - Boy group BTS bersama Presiden Korea Selatan Moon Jae In menghadiri sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 di New York, Amerika Serikat, pada 20 September 2021.

BTS membahas berbagai hal dalam forum tersebut, mulai dari pandemi COVID-19, vaksinasi, perubahan iklim, hingga peranan generasi muda untuk masa depan. RM membuka pidato mereka dengan bersuara terkait pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun terakhir.

“Kami hari ini untuk berbagi cerita tentang generasi masa depan. Sebelum kami datang ke sini, kami bertanya kepada remaja hingga anak muda usia 20-an di seluruh dunia tentang dunia yang mereka tinggali 2 tahun terakhir ini,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, Selasa (21/9/2021).

Jungkook melanjutkannya dengan menyatakan simpatinya atas pembatalan berbagai acara wisuda hingga konser musik. Akibatnya, banyak generasi muda yang kehilangan momen untuk berkumpul bersama.

Berdiri bersama papan slogan bertuliskan ‘Let's Live On’, Jimin mempresentasikan kampanye #youthtoday yang mereka jalankan di media sosial. Dalam kampanye itu, orang-orang mengirimkan momen berharga mereka.

“Ada banyak orang yang membagikan foto mereka saat berada di alam. Tampaknya, selama 2 tahun terakhir, banyak yang merasa bahwa momen berada di alam terasa sangat istimewa,” ujar Jimin.

Di lain pihak, J-Hope membahas perubahan iklim yang tengah berlangsung di dunia saat ini. "Semua orang setuju bahwa perubahan iklim adalah masalah penting, tetapi tidak mudah untuk membicarakan solusi terbaiknya," katanya. Karena itu, BTS sepakat untuk mengganti sebutan 'lost generation' menjadi 'welcome generation' untuk anak muda dunia saat ini. Dengan begitu, maka anak muda akan dengan berani menemukan keberanian dan tantangan baru dalam hidup mereka. Selanjutnya, ada J-Hope yang membahas pentingnya vaksinasi COVID-19. Dia mengatakan, dirinya dan keenam rekannya telah divaksin COVID-19, karena bagi mereka vaksinasi adalah sebuah tiket untuk bertemu kembali dengan penggemar mereka. Tak hanya memberikan pidato di atas podium, ketujuh personel BTS memberikan penampilan khusus membawakan lagu Permission to Dance di Sidang Umum PBB tersebut.