JAKARTA - Putri Anne membuat heboh publik lewat unggahannya di media sosial. Pasalnya, istri Arya Saloka itu tampak protes atas tindakan yang dilakuan oleh suaminya itu.

Hal ini diketahui lewat sebuah unggahan foto yang diunggah Putri Anne di instagramnya pada Selasa (21/9/2021). "Abaikan koper di belakang, baba maksa suruh photo di lemari like why baba why?," tulis keterangan foto Putri Anne di instagram.

Ternyata, bentuk protes yang dilayangkan Putri Anne lantaran aksi sang suami yang memintanya berfoto di depan gundukan baju di atas koper itu.

Setelahnya, Putri Anne justru membahas mengenai warna baju yang dia kenakan dalam foto tersebut.

"Ada yang suka sama warna thai tea di sini? Pengennya sih bilangnya tangerine , cuman kayaknya lebih ke thai tea," tulisnya.

Alhasil, dari unggahan ibu satu anak itu, tak sedikit netizen yang memujinya. Bahkan, banyak pula netizen yang turut mendukung Putri Anne untuk tak menghiraukan akan komentar-komentar negatif.

"Mau poto di mana aja tetap cantik mama @putriannesalokaa ," tulis akun @mag**

"Mamaw pakai baju model apa sja apalagi hijannya pasmina pasti lebih cuantik," tulis akun @hel**

"dukungan dri suami berpose. Semangat terus mamaw and baba. Love love love deehh ama kalian," tulis akun @ame**

"Mamaw jangan pikirin komentar mereka harus percaya babs sayang mamaw," tulis akun @sri**

(aln)