JAKARTA - Bunga Citra Lestari mengunggah sebuah video kumpulan kompilasi momen dirinya bersama dengan mendiang sang suami, Ashraf Sinclair.

Sebelumnya, BCL juga menarik perhatian netizen lewat pesan ulang tahun yang menyentuh untuk Ashraf Sinclair, pada Sabtu (18/9/2021) lalu yang diunggah di akun Instagramnya.

Pada video yang berwarna hitam putih itu, memperlihatkan momen BCL dan Ashraf tampak begitu bahagia satu sama lain. Raut wajah riang pun terlihat dari keduanya.

"Memories are always special.. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.. And we cry by remembering the days we laughed.. -unknown- (Kenangan selalu istimewa.. Terkadang kita tertawa dengan mengingat hari-hari kita menangis.. Dan kita menangis dengan mengingat hari-hari kita tertawa)," tulis keterangan video yang diunggah BCL pada Senin (20/9/2021).

Alhasil, dari unggahan ibu satu anak itu pun menarik perhatian netizen dan bahkan banyak yang mengaku ikut sedih melihatnya.

"Mau nangis liat ini semangat ka unge , love you ," tulis akun @chen**

" dunia akhirat kak Unge bersama alm Ashraf Sinclair," tulis akun @fad**

Banyak pula netizen yang melihat bahwa kisah BCL dan Ashraf merupakan salah satu contoh cinta sejati. "Beautiful love story true love is Real," tulis akun @lad** "The one & only My favorite couple of all time #BASH ," tulis akun @its**