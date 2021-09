JAKARTA- Bunga Citra Lestari memperingati ulang tahun mendiang suaminya, Ashraf Sinclair ke-42 yang jatuh pada 18 September kemarin. Dia kemudian membagikan foto dirinya bersama sang suami.

Tidak hanya itu, pelantun lagu Kecewa tersebut juga terlihat memberikan pesan menyentuh dalam keterangan gambar.

"Hai kamu, di hari yang spesial ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya," tulis BCL yang dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (19/9/2021).

"Kamu akan selamanya menjadi bagian dari diriku dan hidup di hatiku. Selamat ulang tahun," imbuhnya.

Melihat unggahan itu, netizen pun ramai-ramai memberikan pesan teruntuk mendiang Ashraf dan juga untuk Bunga Citra Lestari. Tidak hanya itu, beberapa selebriti juga turut memberikan doa.

"Alfatihah," tulis akun @gheindrawari.

"You both are legend, al fatihah," tulis akun @septriasaacha.

"Happy birthday to almarhum ka Ashraf, we love him so much," tulis netizen.

"Insya Allah, dunia akhirat ya ka, Amin," sahut yang lain.