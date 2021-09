LOS ANGELES - Adele resmi mengonfirmasi hubungan asmaranya dengan sport agent ternama, Rick Paul. Setelah menyembunyikan selama 2 bulan, dia akhirnya mengunggah foto kebersamaan mereka lewat Instagram.

Foto itu diambil saat Adele dan Rick menghadiri pernikahan pebasket Anthony Davis di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 19 September 2021. Dalam foto itu, pelantun Someone Like You itu tampil memukau dalam balutan gaun Schiaparelli hitam.

Gaun off the shoulder itu memiliki aksen overlay berwarna putih. Sementara sang kekasih, terlihat gagah dengan tuksedo hitam bermaterial beludru. Tak ada penjelasan apapun dalam unggahan tersebut, selain emoji love berwarna merah.

Rumor kedekatan Adele dan Rick Paul bermula ketika keduanya menonton 2021 NBA Finals, pada 17 Juli silam. Melansir Page Six, Senin (20/9/2021), kala itu hubungan mereka sudah berjalan selama 2 bulan.

Isu tersebut diperkuat dengan Rick Paul mengikuti pelantun Rolling In the Deep tersebut di Instagram. Meski begitu, Adele diketahui tak mengikuti siapapun di Instagram.

Pada satu kesempatan, mereka juga sempat terekam kamera tengah makan malam romantis di Los Angeles, Amerika Serikat. Meski belum mengonfirmasi kepada media, namun keduanya tak sungkan memamerkan kemesraan mereka di hadapan publik. Bahkan, pada akhir Juli 2021, mereka menghadiri pesta ulang tahun Robert Kraft bersama sederet penyanyi besar dunia, termasuk Jon Bon Jovi, Kenny Chesney, Meek Mill, Billie Jean King, dan Gayle King. Sebelum berpacaran dengan Rich Paul, Adele sempat menikah dengan pengusaha Simon Konecki. Namun mereka memutuskan berpisah pada 2019. Namun perceraian mereka baru diketuk palu oleh pengadilan, pada Maret 2021.