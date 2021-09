LOS ANGELES- Kabar duka datang dari dunia hiburan Amerika Serikat. Komedian Norm Macdonald meninggal dunia di usia 61 tahun pada 14 September 2021 waktu setempat.

Manajemen Norm Macdonald mengkonfimasi langsung kabar tersebut. Mereka menyebut pemeran Saturday Night Live (SNL) ditahun 90-an ini telah berjuang melawan kanker selama sembilan tahun.

Beberapa rekannya di dunia hiburan pun turut berduka atas meninggalnya sang komedian. Salah satunya rekan produser dan temannya, Lori Jo Hoekstra. Dia menyebut Norm Macdonald sangat bangga dengan komedianya.

"Norm merupakan komik murni. Dia pernah menulis bahwa 'lelucon harus mengejutkan seseorang, tidak boleh dipalsukan.' Norm pasti akan sangat dirindukan," imbuh Hoestra seperti dikutip dari laman Variety, Rabu (15/9/2021).

Norm Macdonald diketahui memainkan Burt Reynolds, salah satu kesan karakter khasnya, dalam sketsa SNL Celebrity Jeopardy. Setelah SNL, dia memiliki serial komedinya sendiri, The Norm Show, dimana dia berperan sebagai pemain NHL yang harus melakukan pelayanan masyarakat setelah ditangkap karena perjudian dan penghindaran pajak.

Dia juga memiliki acara bincang-bincangnya sendiri, Norm Macdonald Has a Show di Netflix. Macdonald diketahui lahir di Quebec City pada tahun 1959, dan memulai karirnya melakukan stand-up di klub komedi Kanada, di mana dia mengembangkan gaya datarnya.

Setelah berkompetisi di Star Search pada tahun 1990, dia dipekerjakan untuk menulis untuk The Dennis Miller Show, kemudian sitkom Roseanne. Macdonald tampil di acara larut malam dengan David Letterman dan Conan O'Brian dan memiliki peran berulang di acara The Middle. Dia juga muncul dalam film-film seperti The People vs. Larry Flynt, dan dia adalah pengisi suara Lucky the Dog dalam komedi Eddie Murphy Dr. Dolittle.