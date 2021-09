ANYA Geraldine mengunggah foto tangan lelaki misterius. Bahkan selebgram pemilik nama lengkap Nur Amalia Hayati juga mengungkap bahwa dirinya sudah berpacaran selama satu tahun lamanya.

Lewat unggahannya di akun Instagram, Anya tampak memperlihatkan tangan kirinya yang tengah digenggam oleh seseorang. Ia bahkan terlihat tersenyum ke arah kamera sambil mengenakan gaun berwarna hijau.

"Gak kerasa udah setahun aja, thank you for always being here! Happy anniversary, sayang," tulis Anya pada keterangan foto.

Unggahan tersebut sontak disambut ucapan selamat oleh rekan-rekan terdekat Anya. Mereka bahkan mendoakan agar hubungan Anya dengan pria yang hingga kini masih dirahasiakan statusnya itu bisa terus bertahan. "Awww happy anniv," tulis aktor Gading Marten. "Gumuyyy my love birds," tulis beauty vlogger Stefani Talita. Kendati demikian, tidak sedikit yang mengaku penasaran dengan sosok kekasih dari Anya. Terlebih, ia pernah mengaku sengaja merahasiakan identitas kekasihnya, yang disebut merupakan salah satu sahabat dari Gading Marten.