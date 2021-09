DENNY Sumargo membagikan video behind the scene (BTS) saat dirinya dan sang istri, Olivia Allan, jonget di New York. Videonya pun viral dan lebih kocak!

Seperti diketahui, Denny Sumargo berkunjung ke New York dalam rangka mempromosikan produk fashion buatan dalam negeri di ajang New York Fashion Week.

Pada kesempatan itu, bintang 5cm ini tentu tak ingin melewatkan waktu untuk membuat konten di media sosial sebagai upaya menghibur para penggemarnya.

Setelah sempat menghibur netizen saat dirinya merekam secara heboh istrinya yang berjoget di Times Square, netizen terlihat meminta pria 39 tahun ini untuk mengunggah video behind the scene. Permintaan netizen agar ia mengunggah video BTS tersebut bahkan terlihat ramai membanjiri kolom komentar di akun sosial medianya.

"BTS BURUAAAANN BANNGGG!!!," pinta akun ant.war.

Mendengar banyaknya permintaan, pria yang akrab disapa Densu itu pun akhirnya mengabulkan permintaan netizen. Ia bahkan mengunggah video saat sang videografer tengah merekam aksinya mengabadikan momen istrinya berjoget.

"NoH BTs!! PUASsS!!!," kata Denny Sumargo.

Unggahan itu membuat netizen tertawa terpingkal-pingkal melihat kehebohan Densu beserta timnya yang heboh berjoget di tengah jalan. Terlebih saat melihat kameramennya yang juga ikut heboh menggerakkan bokong kesana kemari. "Berasa kayak pengen nendang loh bang," tulis dewiayuwarisman. "Asik banget. Sengaja ku ulang terus biar pada encok," tulis dyah_amiruddin. "Ya Allah dibuat ngakak siang-siang gini itu yang megang kameranya kenapa lebih heboh ya mohon maaf," tulis ummu_alfaro.