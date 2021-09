JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan Vannya Istarinda dan Arya Bakrie. Melalui akun Instagramnya, Vannya mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki beberapa hari yang lalu.

Diketahui, Arya Bakrie dan Vannya Istarinda telah resmi menikah pada Sabtu 15 Agustus 2020. Pernikahan sepupu Ardi Bakrie itu mengusung adat Jawa sebagai konsep pernikahan. Lalu, seperti apa potret perdana buah hati mereka? Yuk, Intip potretnya!

Baca Juga:

Tampilan Sosialita Vannya Istarinda, Saudara Baru Nia Ramadhani di Keluarga Bakrie

Cantiknya Vannya Istarinda Pakai Bikini, Ipar Kesayangan Nia Ramadhani

Melalui keterangannya, Vannya mengungkap bahwa seminggu lalu, putra pertamanya yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir ke bumi. Anak itu bernama Varro. Seminggu terakhir ini menantu keluarga Bakrie itu telah penuh diliputi cinta.

"Exactly a week ago at 6am my labour started and by 4pm the next day our precious Varro arrived earth-side! The past week has been overwhelming but most of all we are so overwhelmed with love," tulis Vannya dalam keterangan, Minggu (9/12/2021).

Vannya terlihat begitu tenang dan senang melihat kehadiran sang buah hati. Wajahnya nampak cantik dengan rambut tergerai. Putranya pun terlihat begitu tampan sejak dini. Unggahan itu ramai dibanjiri ucapan selamat dari netizen. Tak hanya itu, beberapa selebriti pun turut ikut berkomentar.

"Congrats @aryabakrie and @vannya.istarinda," tulis Dipha Barus. "Congratts!!!!" kata Nadine Chandrawinata.

"Congratulation Happy parents @aryabakrie and vannya, semoga menjadi anak yang sehat pintar dan berbakti kepada orang tua," balas netizen. "Selamat menjadi ibu mbak vannya," kata netizen lainnya.

(aln)