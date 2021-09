MELANIE Putria segera melepas status janda, setelah dilamar sang kekasih, Aldico Sapardan. Prosesi lamaran mereka sungguh romantis, yaitu di atas helikopter mewah.

Melanie Putria telah dilamar Aldico pada Agustus lalu. Kemudian Aldico juga sering mengunggah sebuah video dengan kata-kata romantis, sembari mengutarakan perasaanya kepada Melanie. Hal ini pun membuat warganet iri.

Misalnya pada video Aldico yang diberi judul Touring PPKM. Ia juga mengungkap bahwa video itu adalah rangkuman dari perjalanan panjangnya saat melamar Melanie.

"Untuk touring kali ini aku beri judul “Touring PPKM”. karena ini adalah rangkuman dari Perjalanan Panjangku Ketika Melamarmu," tulis Aldico dalam keterangan, Minggu (12/9/2021).

Perjalanan tersebut ia tempuh dengan jarak 663 km dari Solo menuju Bali sambil membawa cincin yang sudah dipersiapkan untuk Melanie. Walaupun jarak begitu jauh, namun Aldico merasa sangat senang karena akan segera bertemu dengan Melanie.

"Yup, karena perjalanan panjang tersebut ku tempuh sejauh 663 km, dari Solo menuju Bali. Dengan membawa cincin yang sudah kupersiapkan agar bisa kusematkan ke jari manismu nanti. Aku tahu, jarak tersebut cukup jauh dan mungkin melelahkan untuk dilalui. Namun buatku, perjalanan tersebut terasa mudah dan menyenangkan, karena ku tahu ku akan bertemu denganmu ketika ku tiba di sana," lanjutnya.

Aldico mengucap rasa syukur karena perjuangannya itu tidak sia-sia. Ia juga berharap semua itu bisa menjadi awal yang baik dalam perjalanan hubungan mereka kedepannya.

"Dan Alhamdulillah, tujuan utamaku untuk meminangmu di Pulau Dewata berjalan dengan baik dan lancar. Semoga, itu semua menjadi awal yang baik dalam perjalanan cinta kita berdua ya, sayang @melanieputria," tutupnya.

Dalam kolom komentar, Melanie membalas pesan kekasihnya dengan ucapan terima kasih yang begitu manis. Ia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan Aldico.

"Sayang, terima kasih ya. Sungguh-sungguh aku sangat beruntung iniii. I love you, and I always have and I always will," balas Melanie.

"Duh pagi-pagi baca beginian, rasanya mreketengteng," lanjutnya.

Unggahan itu pun ramai dibanjiri beragam komentar warganet. Tak sedikit warganet yang mengolok-olok keromantisan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi itu. Bahkan, ada juga yang turut merasa 'mreketengteng' membaca kalimat romantisnya.

"Akunya juga ikut mreketengteng kak mel," tulis angg***

"Buka IG yang muncul pertama begini, ampun ampun. Fixed aku hanyalah nyewa di bumi ini, pemilik wes lah mba @melanieputria sama pak dokter @aldicosapardan," balas mar***

"Ciee dokter. Uhuyyy ahuuk, Fanny dan tim vaksin jangan lupa undangannya" kata netizen lainnya.