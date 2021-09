JAKARTA- Penyanyi belia, KIM!, telah meluncurkan beberapa singel yang akan masuk ke kantung album Cute Little Savage Vol. 1 yang akan rilis dalam waktu dekat. Kali ini KIM! Menghadirkan satu lagi single baru untuk menyongsong perilisan albumnya.

Dalam single yang berjudul Take Control ini KIM! mengusung musik Pop dengan nuansa Electro Pop akhir 80-an. Dengan gaya dan gestur yang terinspirasi dari lagu Vogue yang dipopulerkan oleh Madonna di tahun 1990, sajian musik dan visual yang ditawarkan oleh Take Control ini akan langsung terjebak di kepala Anda.

“Take Control ini dibuat karena aku dan Kak NSG mau buat lagu yang musiknya bertema Retro. Sesuatu yang ketukannya kencang, energik dan ada ra-sa 80-an tapi tetep futuristik," kata KIM! tentang pembuatan lagu Take Control.

BACA JUGA:

- Rilis "Memilih Aku", Arsy Widianto dan Tiara Andini Dedikasikan Kesetiaan Lewat Single Terbarunya.

- Bongkar Masalah Rumah Tangga, Daniel Mananta Pernah Ribut dengan Istri Gara-gara Uang

KIM! kemudian menambahkan, “aku dan Kak NSG juga pengen banget menjaga tema pemberdayaan yang selaras sama lagu-lagu sebelumnya jadi semoga lagu ini bisa tetap menunjukan semangat yang sama.”.

Pesan dari lagu Take Control berada pada liriknya; tentang maju terus dan melepaskan yang tidak perlu yang selama ini mengekangmu, “You better stop thinkin’ about the past, cause the past ain’t thinkin’ about you. You better look deep within, I see nothin’ but beauty inside of you”.

Dari singel-singelnya yang rilis tahun ini seperti ALL MY GIRLS dan Care 4 U, KIM! terus konsisten mendorong batasan dan berjuang untuk menjadi seorang penyanyi yang memberikan semangat untuk perempuan berani bersuara dan menjadi percaya diri.

(nit)