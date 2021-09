JAKARTA- Alzi Markers, James Thomas, Cut Ara, Gesya Shandy hingga Joshua Otay siap menemani weekend kamu yang hanya tinggal hitungan jam lagi nih. Siap-siap rileks dan manjakan dirimu, karena GTV akan menayangkan dua judul FilmTV Premier baru, “Notifikasi Cinta” di hari Sabtu 11 September dan “My Girlfriend is My Haters” di hari Minggu 12 September pada jam 16.00 WIB.

Dibintangi oleh aktor dan aktris Indonesia yang tak hanya rupawan, tapi mereka juga memiliki kemampuan akting yang membuat hati ini dagdigdug. Apalagi dengan kisah cinta yang begitu uwu bikin gemash, wah pasti baper deh selama nonton.

Jadi tulang punggung keluarga tentu bukan perkara mudah, apalagi kalau masih diusia muda. Ketika teman- teman seusianya sibuk memikirkan pelajaran sekolah dan benih – benih cinta, Aira harus bekerja mencari nafkah.

Tidak hanya mencari nafkah, Aira yang diperankan oleh Gesya Shandy ini harus mengurus sang adik satu- satunya. Kehidupan Aira di sekolah pun tak bisa tenang, ia sering diganggu oleh Nuga yang diperankan oleh Joshua Otay dengan memberikan notifikasi-notifikasi ke handphonenya.

Meskipun terlihat sepele, tapi siapa sangka, notifikasi sering dan beruntun bisa mengganggu ketenangan hidup Aira. Duh, yang kuat ya Aira. Akankah seseorang yang tak terduga datang dan mencerahkan hari – harinya?

Selama ini kita sering banget dinasihati “Hati – hati kalau terlalu benci, nanti jadi cinta loh”. Nah, kisah cinta uwu bikin gemes ini akan hadir di FilmTV Premiere “My Girlfriend is My Haters”. Cut Ara akan memerankan Narnia, seorang anak asisten rumah tangga yang sangat rajin dan pekerja keras.

Sementara Alzi Markers akan memerankan Jun, seorang model yang diidolakan oleh satu sekolah. Sayangnya, Jun sering banget ketinggalan pelajaran karena profesinya yang sangat sibuk sebagai seorang model.

Melihat sifat rajin dan kerja keras yang dimiliki Narnia, ibu dari Jun pun membujuk Narnia untuk mengajari Jun. Eh eh, tujuan awal untuk belajar bareng, ternyata malah tumbuh benih – benih cinta diantara Narnia dan Jun.

Uwu banget! Tapi ada saja yang menghambat benih cinta mereka, ada berbagai permasalahan persahabatan yang juga menghadang mereka. Belum lagi cewek-cewek satu sekolah yang nge-fans banget sama Jun. Duh, kira – kira kisah cinta seperti apa yang mereka dapatkan ya?

Saksikan Notifikasi Cinta dan My Girlfriend is My Haters yang pasti bikin baper menyentuh hati di hari Sabtu dan Minggu, 11 & 12 September jam 16.00 WIB hanya di GTV. Sekalian nonton, yuk ikutan #FilmTVGTV TikTok Challenge agar kamu berkesempatan dapat pulsa gratis dari GTV.

Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan info lengkap, update terbaru dan konten-konten yang menarik. Saksikan FilmTV Premier setiap hari Sabtu dan Minggu jam 16.00 WIB hanya di GTV. Program FilmTV Premiere juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.