JAKARTA - Setelah putus pada 2019, Verrell Bramasta dan Natasha Wilona masih kerap dikaitkan satu sama lain. Meski sempat kaku di awal putus, namun keduanya masih menjalin persahabatan dan tetap berkomunikasi dengan baik.

Verrell bahkan tak ragu mengatakan kalau dia masih mencintai aktris yang akrab disapa Wilona tersebut. “I do still love and care about her (aku masih cinta dan peduli padanya). Yeah, I still love her (Aku masih cinta dia),” ujarnya seperti dikutip dari channel YouTube Boy William, Kamis (9/9/2021).

Tak hanya mengaku masih cinta, putra sulung Venna Melinda dan Ivan Fadilla itu juga tak menolak untuk kembali berpacaran dengan Wilona. Namun hal itu, menurut dia, hanya akan terjadi jika mereka satu keyakinan.

“Sejujurnya, gue rasa iya (bakal balikan kalau satu agama),” tutur aktor Putri untuk Pangeran tersebut menambahkan.

Berbeda dengan Verrell, Wilona tampak lebih berhati-hati menjawab pertanyaan seputar kemungkinan balikan dengan aktor 24 tahun tersebut. Dia mengaku, untuk saat ini hubungan mereka cukup baik sebagai teman.

Baca juga: Ditanya Soal Balikan dengan Verrel Bramasta, Ini Jawaban Natasha Wilona

Kepada Hitz Infotainment, Natasha Wilona mengatakan, “Aku merasa, kami baik-baik saja dengan situasi sebagai teman. Karena kami bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi, ya belum kepikiran kalau sampai CLBK.” Natasha Wilona dan Verrell Bramasta sempat terjerat cinta lokasi pada 2017. Namun setelah berjalan selama hampir 2 tahun, mereka memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu pada pertengahan 2019, karena perbedaan keyakinan.* Baca juga: Remix Suara Adzan, Mnet Dituding Hina Agama Islam