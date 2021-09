BUNTUT dari gugatan cerai Dhena Devanka Jonathan Frizzy, membuat publik ikut berkomentar. Lelah menghadapi netizen, Dhena meminta agar mereka tak menghakimi dirinya.

Dikutip dari Instagram dhenafrizzy, istri Jonathan Frizzy ini mengunggah foto dengan pakaian seba hitam. Dia berpose di sawah dan sungai.

Dhena menuliskan caption bijak untuk netizen. Apa kata dia?

"Hi all, Please let us solve this problem peacefully, don't keep judging and reporting things without knowing the real situation and having the facts confirmed. (Hai semua, Tolong biarkan kami menyelesaikan masalah ini dengan damai, jangan terus menghakimi dan melaporkan sesuatu tanpa mengetahui situasi sebenarnya dan fakta yang dikonfirmasi)," tulis Dhena.

Dia juga meminta netizen untuk membantunya menghemat energi. Karena dirinya harus merawat tiga anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya. "Kindly help me saving my energy, I have to take care three kids that really need my love and attention, thank you for your understanding 😉 Sehat semuanya yaah. (Tolong bantu saya menghemat energi saya, saya harus merawat tiga anak yang sangat membutuhkan cinta dan perhatian saya, terima kasih atas pengertian Anda Sehat semuanya yaah," tambahnya.