REKOMENDASI 10 film terbaik Brad Pitt bisa menemani Anda di kala senggang. Ya, siapa sih yang kepincut dengan aktor satu ini?

Brad Pitt merupakan seorang aktor Hollywood yang sudah memulai kariernya sejak 1987. Wajahnya yang tampan serta aktingnya yang mumpuni, membuat Brad Pitt memiliki cukup banyak penggemar.

Berawal dengan perannya sebagai seorang figuran, kini Brad Pitt telah berhasil membintangi puluhan judul film sebagai aktor utama, bahkan meraih cukup banyak penghargaan di dunia perfilman.

Berikut, rekomendasi 10 film terbaik Brad Pitt versi Okezone. Yuk intip!

1. Se7en (1995)

Rekomendasi 10 film terbaik Brad Pitt. (Foto: YouTube)

Film yang menerima nominasi penghargaan BAFTA ini berkisah tentang dua orang detektif Somerset (Morgan Freeman) dan Mills (Brad Pitt) yang bekerja sama untuk mencari pembunuh berantai. Pembunuh tersebut memiliki motif sama seperti serial Seven Deadly Sins, dan terobsesi dengan hal itu sebagai modus dari aksi kejinya.

2. Fight Club (1999)

Diadaptasi dari novel karya Chuck Palahniuk, Fight Club menceritakan tentang pria tanpa nama yang diperankan oleh Edward Norton. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan penjual sabun misterius bernama Tyler Durden (Brad Pitt) dan menjadi awal lahirnya klub petarung. Hingga akhirnya keduanya terlibat cinta segitiga saat bertemu dengan wanita bernama Marla Singer (Helena Bonham Carter).

3. Ocean's Eleven (2001)

Rekomendasi 10 film terbaik Brad Pitt. (Foto: YouTube)

Seorang mafia yang baru bebas dari penjara kembali melakukan aksi kejahatan. Ia memiliki rencana untuk membobol tiga kasino di Las Vegas dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para pencuri handal.

4. Mr & Mrs Smith (2005)

John (Brad Pitt) dan Jane (Angelina Jolie) telah menikah selama beberapa tahun hingga kemudian menyadari ada masalah dalam rumah tangganya. Selama menikah, keduanya bahan sama-sama saling menutupi identitas terutama pekerjaan masing-masing.

John dan Jane merupakan salah satu karyawan yang bekerja disebuah perusahaan pembunuh bayaran berbeda.

5. The Curious Case Of Benjamin Button (2008)

Benjamin Button merupakan seorang anak yang mengalami kelangkaan fisik, yakni terlahir dengan kondisi seperti kakek-kakek. Kondisinya yang berbeda membuat ia dibuang oleh ayahnya ke sebuah panti jompo dan bertemu dengan Daisy.

6. Inglourious Basterds (2009)

Seorang Letnan tentara Amerika, bernama Aldo Raine (Brad Pitt) membentuk kelompok Yahudi untuk melakukan balas dendam terhadap Nazi. Film ini juga menggambarkan kisah Aldo Raine dan Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent) yang sama-sama memiliki rencana untuk mengakhiri kepemimpinan Nazi.

7. Moneyball (2011)

Terinspirasi dari kisah tim baseball yang bangkrut, Oakland Athletics, Moneyball berkisah tentang Billy Beane (Brad Pitt) yang berusaha membangkitkan klub tersebut. Ia bahkan harus menghadapi masalah budget demi menyelamatkan tim baseball tersebut.

8. Furry (2014)

Berlatar belakang Perang Dunia II, Brad Pitt yang berperan sebagai Don merupakan seorang tentara AS yang ditugaskan untuk memimpin dan menyerang pasukan Nazi di Jerman. Ia membawa anak buahnya untuk menyerang sisa tentara Nazi dengan menggunakan tank berjenis Sherman yang diberi nama Fury.

9. The Big Short (2015)

Bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan keuntungan dari masa krisis di Amerika pada 2008. Beberapa orang yang percaya dengan Dr Michael Burry (Christian Bale) bahwa Amerika akan mengalami krisis besar, bahkan langsung menghubungi seorang pensiunan bankir bernama Ben Ricky (Brad Pitt).

10. Once Upon a Time in Hollywood (2019)

Berperan sebagai Cliff Booth, Brad Pitt dipasangkan dengan aktor Leonardo DiCaprio yang memerankan tokoh bernama Rick Dalton, seorang aktor Hollywood. Dalam film ini, Pitt didapuk untuk menjadi stuntman sekaligus teman baik dari Rick.

Meski hanya sebagai pemeran pendukung, Pitt berhasil meraih Oscar lewat film tersebut.