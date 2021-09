LOS ANGELES - Syuting film The Eternals membuat Richard Madden mengalami kelelahan. Hal itu dipicu berbagai adegan laga intens yang harus dijalaninya sebagai Ikaris, anggota ras Eternals.

Adegan laga, sebenarnya bukan hal baru bagi Richard Madden. Dia pernah melakoni berbagai adegan berat dalam Game of Thrones dan Bodyguard. Dia juga berpengalaman melakukan adegan laga menggunakan senjata.

“Namun dengan The Eternals berbeda. Ikaris berbeda dengan karakter yang pernah kuperankan sebelumnya. Karakter ini seperti Superman yang memancarkan sinar laser dari matanya,” ujarnya seperti dikutip dari Wonderland, pada Rabu (8/9/2021).

Sebagai Ikaris yang memiliki kemampuan terbang, Richard Madden harus rela tergantung di tali saat syuting. “Dan ternyata, tergantung di tali seharian sangat melelahkan,” tuturnya.

Apa yang dirasakan sang aktor, sebenarnya bukan hal mengejutkan. Aktris Letitia Wright si pemeran Shuri dalam film Black Panther 2 bahkan dikabarkan mengalami cedera saat syuting yang membuatnya harus masuk rumah sakit pada Agustus silam.

Sementara itu, Richard Madden beradu akting dengan Angelina Jolie, Salma Hayek, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Don Lee, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, dan Lauren Ridloff dalam film The Eternals.

Plot Eternals terjadi setelah Avengers: Endgame, di mana sekelompok makhluk asing abadi hidup di bumi selama ribuan tahun. Masyarakat bernama Eternals ini kemudian harus menghadapi Deviants dalam waktu 7 hari.

Film yang diarahkan oleh sutradara pemenang Oscar, Chloe Zhao ini akan menjadi film ketiga Marvel Cinematic Universe yang rilis setelah Black Widow dan Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.*

