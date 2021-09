JAKARTA - Tak hanya memiliki paras yang manis, Cut Ara, seorang selebgram manis keturunan Aceh ini ternyata juga memiliki skill di bidang seni peran. Pernah menjadi model video klip, olah emosi dan ekspresi yang ia miliki dijamin mampu membuat hati kita nyesss saat menonton aktingnya.

Dalam My Girlfriend is My Haters yang akan tayang pada hari Minggu 12 September pukul 16.00 WIB di GTV, Cut Ara akan beradu peran dengan Alzi Markers dengan paras tampan mirip dengan Fero Walandouw yang tentu saja kemampuan aktingnya bahkan sudah dibuktikan dalam film layar lebar nasional.

Cut Ara akan memerankan Narnia, seorang anak asisten rumah tangga yang sangat rajin dan pekerja keras. Sementara Alzi Markers akan memerankan Jun, seorang model yang diidolakan oleh satu sekolah. Sayangnya, Jun sering banget ketinggalan pelajaran karena profesinya yang sangat sibuk sebagai seorang model. Melihat sifat rajin dan kerja keras yang dimiliki Narnia, ibu dari Jun pun membujuk Narnia untuk mengajari Jun. Eh eh, tujuan awal untuk belajar bareng, ternyata malah tumbuh benih – benih cinta diantara Narnia dan Jun. Uwu banget! Tapi ada saja yang menghambat benih cinta mereka, ada berbagai permasalahan persahabatan yang juga menghadang mereka. Belum lagi cewek – cewek satu sekolah yang nge-fans banget sama Jun. Duh, kira – kira kisah cinta seperti apa yang mereka dapatkan ya?

Saksikan My Girlfriend is My Haters yang pasti bikin baper menyentuh hati di hari Minggu 12 September jam 16.00 WIB hanya di GTV. Sekalian nonton, yuk ikutan #FilmTVGTV TikTok Challenge agar kamu berkesempatan dapat pulsa gratis dari GTV. Follow akun TikTok dan Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan info lengkap, update terbaru dan konten – konten yang menarik. Saksikan FilmTV Premier setiap hari Sabtu dan Minggu jam 16.00 WIB hanya di GTV. Program FilmTV Premiere juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.

