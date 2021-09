JAKARTA – Usai rilis The Suicide Squad milik DC, James Gunn akhirnya akan kembali ke Marvel Studios untuk menggarap film Guardians of the Galaxy Vol 3. Melalui Twitter, James mengaku saat ini tengah dalam proses merancang proyek terbarunya ini.

Dilansir dari ScreenRant, kabar masuknya Guardians 3 dalam tahap perancangan datang dari kicauan James ketika membalas pertanyaan seorang penggemar mengenai The Suicide Squad versi Blu-Ray. Melalui twit-nya, James mengaku terlalu fokus mengerjakan serial Peacemaker dan merancang Guardians of the Galaxy Vol. 3 sehingga tak bisa memberi jawaban pasti pada pertanyaan tersebut.

“Bila aku memerhatikan email-ku mungkin aku bisa menjawab pertanyaanmu, tapi aku terlalu sibuk menyunting Peacemaker dan merancang Guardians of the Galaxy Vol 3 dan tak sempat membaca email. Yang aku tahu, The Suicide Squad akan datang dalam bentuk Blu-Ray tak lama lagi dan akan dilengkapi banyak hal keren,” tulis James.

Meski hanya disebut sambil lalu, para fans Marvel pun langsung berfokus pada nama film Guardians yang akhirnya kembali disebut oleh James. Dengan masuknya Guardians of the Galaxy Vol. 3 dalam tahap perancangan alias storyboarding, bisa dipastikan bahwa penutup trilogi ini akan mulai diproduksi sebentar lagi; sekitar bulan November, menurut perkiraan Chris Pratt sang bintang utama beberapa waktu lalu.

Sempat ditendang dari Marvel karena kicauan lamanya di Twitter yang menyinggung banyak orang, James sempat berpindah haluan ke DC untuk menggarap film The Suicide Squad yang nyatanya sukses di pasaran. Tak mau kehilangan salah satu sutradara terbaiknya, Marvel pun kini kembali mempekerjakan James dan memberinya waktu sebanyak mungkin untuk menggarap film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Sudah direncanakan sejak film Guardians pertama tahun 2014 lalu, Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan disyuting bersamaan dengan film pendek The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang akan tayang Desember besok. Dua proyek ini akan kembali menampilkan Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, dan banyak lagi.