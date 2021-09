NIKITA Mirzani sedang berlibur ke Labuan Bajo nih. Naik kano, dia pakai bikini pamer body seksi.

Siapa yang tak terpana melihat pesona Nikita Mirzani. Tak seidkit pula netizen iri melihat penampilan artis satu ini.

Nikita menonjolkan lekuk tubuhnya dengan penuh percaya diri. Penampilannya tetap aduhai meski sudah punya tiga anak ya.

"🌞," tulis Nikita di laman nikitamirzanimawardi_172.

Netizen pun beramai-ramai mengomentari hot mama ini. Apa sih kata mereka?

"Punya anak 3 bodynya keren banget 🔥," kata isyu***.

"Super hottt mama😍," ujar rwin***.

"Hot nyai," kata triana***.

"Super ketat emang super nyai," kata yang lain.

"Oh my why, ibu anak 3 body-nya kayak gadis, ngiri aku tuh 😢," tambah lainnya.



