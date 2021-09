JAKARTA- Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya pun mencapai lebih dari 110.000 subscribers.

BACA JUGA:

- Jadikan Kasus Narkoba Pelajaran, Coki Pardede Ngaku Ingin Perbaiki Diri

- Jerome Polin VS TikToker Farhan, Battle Matematika Paling Tegang!

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima. Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Baru-baru ini, Xaviera membagikan momen saat merayakan ulang tahun yang ke 20 bersama teman-teman kampusnya. Pada tanggal 25 Agustus 2021 lalu, Xaviera dan kawan-kawan memutuskan untuk makan di sebuah restoran sushi yang mewah. “Soalnya hari ini aku ulang tahun jadi kita mau makan-makan yang enak dan mahal dikit, kita jarang-jarang makan kesini” tutur Xaviera. Xaviera juga mengungkapkan bahwa dalam minggu tersebut ia sedang dalam proses pindahan rumah. Ia pun baru menyelesaikan beres-beres perabotan pada pukul 4 pagi. Setelah selesai makan, Xaviera dan kawan-kawan pun pergi belanja baju dan makan camilan-camilan unik. Yuk intip keseruannya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!