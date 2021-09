LONDON - Trailer film Spencer baru saja dirilis sejak 26 Agustus 2021. Video berdurasi sekitar 1.20 menit itu menjadi momen perdana yang menunjukkan penampilan sang bintang utama, Kristen Stewart dalam berbicara aksen Inggris ala Putri Diana.

Kristen Stewart yang memerankan mendiang mengucapkan dua kata singkat, yakni 'they don't' (mereka tak tahu) saat menanggapi karakter Sally Hawkins yang memberi tahu Diana, 'they know everything' (mereka tahu segalanya).

Dilansir dari Daily Mail, Jumat (3/9/2021), trailer selebihnya menampilkan latar tahun 1991, yang menunjukkan cuplikan emosional, seperti ketika Stewart berkeliaran di pekarangan Sandringham Estate ketika Natal saat pernikahan Diana hancur karena rumor perselingkuhan Pangeran Charles.

Mengenai aksen Inggris ala Putri Diana, hal ini menjadi tantangan bagi Stewart yang berasal dari Amerika. Aktris Twilight ini mengaku, kesulitan karena seluruh orang di dunia mengenal sosok yang dia perankan.

"Aksennya sangat mengintimidasi karena orang tahu suara itu. Itu sangat berbeda dan khusus," kata Stewart, dikutip dari Vanity Fair.

Mantan kekasih Robert Pattinson ini sangat serius dengan pekerjaannya. Dia bahkan memiliki pelatih khusus demi melakoni Diana dengan aksen yang khas.

Spencer rencananya akan ditayangkan pada 5 November 2021. Film ini merangkum kisah kehidupan Putri Diana di balik kemewahan Kerajaan Inggris, terutama tentang pernikahan dan perceraiannya dengan Pangeran Charles.

