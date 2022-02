LOS ANGELES- Kristen Stewart berhasil meraih nominasi Oscar Awards 2022 melalui akting ciamiknya dalam film Spencer. Kabar baik tersebut diumumkan oleh pihak penyelenggara Academy Awards pada 8 Februari 2022 silam.

Kristen Stewart dinominasikan dalam kategori aktris terbaik lewat perannya sebagai mendiang Putri Diana. Dia disandingkan oleh aktris lainnya, termasuk Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mother's) dan Nicole Kidman (Being the Ricardos).

Meskipun sempat mendapat kritikan, namun ini merupakan nominasi kedua yang diterima oleh Kristen Stewart lewat perannya tersebut. Sebelumnya dia telah dinominasikan pada ajang Golden Globes 2022.

Disutradarai oleh Pablo Larraín, Spencer mengangkat cerita Putri Diana selama menghabiskan akhir ketika dia tinggal di Ratu Sandringham Estate, Norfolk pada 1991. Selama di sana, dia bergulat dengan kesehatan mentalnya dan keputusan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Pangeran Charles.

Ditulis oleh Steven Knight, film ini juga dibintangi oleh Timothy Spall, Sally Hawkins dan Sean Harris. Film tersebut ditayangkan perdana dalam kompetisi di Festival Film Internasional Venesia ke-78, Telluride dan TIFF.

