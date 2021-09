PEVITA Pearce masih berduka. Sang ayah, Bram Well Pearce, meninggal dunia pada Minggu 29 Agustus 2021.

Pevita baru saja curhat perasaannya di feeds Instagram. Nampak sekali adik Kenan Pearce ini masih merasakan duka mendalam.

"No words can describe what I'm feeling right now but now I'm glad that you're in a better place," kata Pevita di awal keterangan foto yang memperlihatkan dirinya bersama sang ayah. Unggahan ini dibagikan Kamis (2/9/2021).

Pevita Pearce pun menerangkan bahwa ayahnya adalah sosok yang menguatkannya di kala lemah, pun sosok yang melindunginya saat dirinya merasa takut. "Aku tahu, kau akan selalu menjagaku dari atas sekarang," tambahnya.

Tak berhenti di situ, Pevita pun menyatakan bahwa sosok ayahnya itu adalah orang yang sangat dia sayang. Tak hanya berperan sebagai ayah, Pevita menganggap cinta pertamanya itu sebagai teman terbaiknya. Di akhir pernyataan, Pevita mengungkapkan harapan terbaiknya untuk almarhum ayahnya. "Beristirahatlah dengan tenang, ayah. Dari orang yang menyayangimu, 'your little girl," tulis Pevita. Tidak diketahui apa alasan sang ayah menghembuskan napas terakhir. Ayah Pevita Pearce meninggal dunia pada usia 60 tahun. Menurut beberapa sumber, sang ayah kembali pada Tuhan pada Minggu, 29 Agustus 2021 di Wales, Britania Raya.