AYAH Pevita Pearce meninggal dunia. Bramwell Pearce, dikabarkan meninggal dunia pada Minggu, 29 Agustus 2021.

Kabar duka tersebut diungkapkan langsung lewat akun Instagram milik ibu sambungnya Ellie Awaliawati.

Melalui akun Instagram tersebut, ibu dari Pevita dan Keenan itu tampak menuliskan ungkapan duka dan juga membeberkan beberapa kenangan manis saat suaminya masih hidup.

"Selamat jalan suamiku, kini kau tenang disana tanpa rasa sakit. Terima kasih atas segalanya, terima kasih telah mencintaiku, mendidikku untuk menjadi wanita kuat dengan caramu, aku selalu mencintaimu," tulis Ellie.

"Aku akan merindukan canda kamu yang kurang lucu itu, nemenin nonton F1 dan bola yang aku nggak ngerti. Cerita politik Indonesia yang kamu lebih paham dibanding orang Indonesia dan semua kenangan manis yang pernah kita lalui. I love you. 29.8.2021. U can never be replaced in my heart," lanjutnya.

Dalam akun Instagramnya, Pevita juga terlihat mengunggah foto kebersamaannya bersama sang ayah saat tengah berpelukan. Ia pun turut mengenang foto semasa kecilnya bersama ayahnya dan juga sang kakak.

"It looks like the end. It seems like a sunset. But in reality it is a dawn. When the grave locks you up, that is when your soul is freed," tulis bintang Sri Asih itu.