JAKARTA - Influencer Dhena Devanka menanggapi santai ketika warganet memintanya untuk menghapus nama Frizzy dari akun Instagram pribadinya. Hal itu terlihat dari Insta Story yang dibagikannya pada 1 September silam.

Dalam unggahan itu terlihat seorang warganet mengirimkan pesan berisi, "Kan sudah mau cerai, hapus nama Frizzy dong." Membalas permintaan warganet itu, Dhena merasa perlu memberikan edukasi.

Ibu tiga anak itu menegaskan, pasti akan melepas nama pria yang telah menikahinya selama 9 tahun tersebut. Namun tentu ada proses yang harus dilewati untuk mengganti nama Instagram tersebut mengingat akunnya sudah verified.

"Tenang saja Mbak, lagi proses kok. Tapi karena akun sudah verified jadi harus direview (terlebih dahulu) oleh pihak Instagram and it's take time (membutuhkan waktu)," kata Dhena Devanka menjelaskan.

Dengan penjelasan tersebut, Dhena Devanka berharap, tak ada lagi warganet yang mempertanyakan kenapa nama suami masih menghiasi akun Instagram pribadinya. Dia juga mempersilakan warganet untuk berhenti mengikutinya kalau memang tak menyukainya. Sebelum Dhena, influencer Tyna Kanna juga sempay diminta warganet untuk melepas nama Mirdad dari akun Instagram pribadinya. Namun kala itu, menantu aktris Lydia Kandou tersebut enggan menanggapi permintaan tersebut.