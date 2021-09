SALMAFINA Sunan berpose menantang saat berolahraga. Dia melakukan pilates dibantu dengan tali agar lebih seimbang.

Salmafina pun pamer pose pilates yang cukup mengerikan. Buat Anda yang tak terbiasa pun pasti sangat berisiko cedera.

Namun putri Sunan Kalijaga ini nampak sudah lihai pilates robe. Posisi tubuhnya terbalik, dengan kepala di bagian bawah dan kaki di atas.

Salmafina menggunakan tali untuk membantu menopang tubuh. Aksinya ini sungguh bikin takjub.

Ditambah dengan pakaian seksinya, yakni pakai sport bra abu-abu dan celana legging super fit. Bikin dia makin menggemaskan.

Salmafina mengaku lebih pilih olahraga lebih dari 1 jam saat sedang marah atau sakit hati. Wah, pantas saja body-nya seksi abis!

"I workout more then one hour when i'm angry or sometimes broken heart. (Saya latihan lebih dari satu jam ketika marah atau kadang patah hati)," ungkap Salmafina.

"Put all of the anger here in the mat (Buang semua amarahmu di alas matras ini)," lanjutnya.