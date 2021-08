LOS ANGELES- Aktris Megan Fox akan kembali menyapa penggemarnya di layar lebar. Bintang Transformers tersebut dikabarkan resmi bergabung dengan proyek film The Expendables 4.

Melansir laman IGN, Selasa (31/8/2021) Magan Fox akan menjadi salah satu aktor termuda dalam film tersebut. Pasalnya dia akan bermain dengan beberapa aktor kawakan seperti Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture, 50 Cent, dan Tony Jaa.

BACA JUGA:

- Sempat Berseteru, Azriel Hermansyah Ungkap Keinginan Bertemu Raul Lemos

- Kata Ayu Ting Ting Usai Dicecar Penyidik Soal Laporan Terhadap Haters

The Expendables sendiri merupakan seri film aksi yang dimulai sejak tahun 2010 lalu dan menampilkan para aktor-aktor laga Hollywood ikonik dari era 80-an hingga 2000-an dalam satu film aksi yang bombastis.

Akan disutradarai oleh Scott Waugh, yang sempat menggarap film Need for Speed dan Acts of Valor, The Expendables 4 belum memiliki tanggal tayang dan belum mengabarkan kapan akan masuk tahap produksi.

Megan Fox diketahui sukses melejitkan namanya di Hollywood berkat penampilannya yang menawan serta aktingnya yang tak kalah memukau. Tenar berkat film-film Transformers garapan Michael Bay yang dimulai tahun 2007 silam, Megan debut di dunia akting pada tahun 2001 melalui film Holiday in the Sun garapan Steve Purcell. Belakangan ini, nama Megan Fox kembali hangat dibicarakan setelah sang aktor bercerita mengenai andil media dalam hidupnya dan juga eksploitasi yang sering Ia alami sebagai perempuan muda di Hollywood. “Aku sudah sering di-objektifikasi di dunia akting karena tubuhku semenjak usiaku 15 tahun, waktu itu aku sedang berperan sebagai extra di film Bad Boys 2. Seperti itulah kehidupanku di Hollywood sejak awal, sangat kelam," ungkapnya.