JAKARTA- Deddy Corbuzier kembali mengenang masa kritis saat terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu. Dalam kondisinya itu, dia mengaku sosok anaknya, Azka Corbuzier selalu menemaninya.

Deddy Corbuzier pun mengaku sangat bangga terhadap anak semata wayangnya itu. "Aku pikir enggak semua anak seperti kamu loh, papa bangga sama kamu," kata Deddy Corbuzier sembari tak kuasa menahan air matanya, seperti dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu (25/8/2021).

Sempat diam sejenak bagai menahan haru, Azka justru mengungkapkan hal yang sama. Dia mengaku tidak ada ayah seperti Deddy Corbuzier.

"Enggak ada Daddy like you, sir," sahut Azka.

Mendengar ucapan Azka, Deddy pun menyadari bahwa cinta kasih yang diberikan anaknya itu begitu luar biasa. Hingga akhirnya dia pun bertanya hal apa yang membuat Azka menyayangi nya.

"Kamu menginspirasi, banyak hal yang aku lakukan kamu tahu, itu karena kamu. Boxing, karena papa lakukan aku pengen beat it up (kalahkan). Membentuk tubuh dan olahraga, itu juga karena papa lakukan itu. Terus aku pengen beat it up," ujarnya.

"Semua hal yang aku lakukan itu kebanyakan karena kamu melakukannya juga," imbuhnya.

Mendengar jawaban sang anak, Deddy dengan senyum simpul bercampur haru itu sekali lagi mengaku amat bangga dengan anaknya itu.

"Papa bangga banget sama kamu. Makanya kamu jangan berpikir papa enggak bangga sama kamu. Papa enggak pernah, enggak pernah sedikit pun enggak bangga sama kamu, enggak pernah. Walaupun kamu salah. Walaupun kamu kadang-kadang ya namanya anak remaja ada salah atau apa, enggak pernah papa enggak bangga," ucap Deddy Corbuzier.