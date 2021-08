LOS ANGELES - Personel terakhir The Everly Brothers, Don Everly meninggal dunia di kediamannya di kawasan Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Don meninggal dunia di usia 84 tahun.

Juru bicara keluarga, mengkonfirmasi kabar meninggalnya Don Everly. Don meninggal dengan tenang dan bahagia atas pencapaiannya.

“Don hidup dengan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Don mengungkapkan penghargaannya atas kemampuan untuk mewujudkan mimpinya, dengan belahan jiwa dan istrinya, Adela, dan berbagi musik yang menjadikannya sebagai Everly Brother,” ujar perwakilan keluarga seperti dilansir The Guardian.

Seperti diketahui The Everly Brothers digawangi oleh Isaac Donald 'Don' Everly (lahir 1 Februari 1937) dan Phillip "Phil" Everly (lahir 19 Januari 1939 – meninggal 3 Januari 2014)—adalah duo penyanyi pop Amerika Serikat yang dikenal karena permainan gitar dan suara harmoninya. Duo ini dinobatkan sebagai Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1986 dan Country Music Hall of Fame pada tahun 2001.

(aln)