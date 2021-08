GTV kembali menghadirkan program talent search. Namun, kali ini berbeda dari biasanya karena kali ini GTV mencari berbagai pasangan komedian dalam program Duo Komedian.

Program talent search ini akan memperlihatkan kemampuan ngelawak dari para peserta. Tidak hanya ngelawak, para peserta juga diperbolehkan untuk bernyanyi maupun bermain alat musik. Dari talenta tesebut lah yang menentukan apakah mereka bisa menjadi pemenang dan mendapatkan hadiah uang nantinya.

Peserta yang berhasil menjadi juara akan mendapatkan hadiah uang sebesar 75 juta dan runner up akan mendapatkan hadiah 50 juta. Menarik kan? Program talent search Duo Komedian ini akan tayang perdana secara langsung pada hari Minggu, 22 Agustus 2021 pada pukul 21.00 WIB. Acara ini akan dipandu oleh Sule dan Rina Nose yang pandai membangun suasana dengan lawakan mereka. Duo Komedian akan banyak menghadirkan momen-momen yang membuat kalian tertawa.

Selain itu, di Duo Komedian akan ada The Analis atau bisa disebut sebagai juri yaitu orang yang akan menganalisa setiap tampilan dan cenderung pro terhadap penampilan para peserta. The Analis terdiri dari Cak Lontong, Arie Kiting, serta WIka Salim yang akan menjadi juri tamu pada tanggal 22 Agustus 2021. Tidak hanya ada The Analis, Duo Komedian juga menghadirkan The Apatist yaitu orang yang tidak peduli dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar. Selalu tidak setuju atau selalu complain dengan penampilan peserta Duo Komedian.

Setiap minggunya Duo Komedian akan menghadirkan 4 pasang komedian yang tampil di atas panggung dengan durasi lima menit. Para peserta akan melewati babak pemanasan dan jika berhasil bisa lanjut ke GrandFinal. Nantinya hanya akan ada satu pasang komedian yang berhasil lanjut ke babak GrandFinal. Materi yang akan dibawakan para peserta juga berbeda-beda di setiap episodenya.

Jangan lewatkan Duo Komedian hanya di GTV. Semua program GTV juga dapat disaksikan kembali melalui aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com

