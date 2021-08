KEDEKATAN Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag selalu membuat penasaran publik. Baru-baru ini, Jedar pun pose menggoda di ranjang dengan menulis caption dear vuture.

Jedar pun berpenampilan seksi pakai baju ketat. Dia pakai rok dengan lengan tangan terbuka.

Dandanan wajah Jedar juga lebih menggoda dari biasanya. Ditambah lagi dengan tatapan tajam penuh arti.

Di caption, Jedar make a wish tentang calon pasangannya.

"Dear Vuture, i'm ready for our bright and happy life. God is great," ungkap Jedar.

Menulis keterangan seperti itu, apakah foto ini jadi salah satu kode kalau Jedar minta dinikahi Vincent Verhaag ya. Vincent pun membalas Jedar di kolom komentar dengan emoji hati dan angkat kedua tangan. "❤️🙌🏾," ujar sang gebetan.