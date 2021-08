JAKARTA- Jisoo BLACKPINK menjadi perbincangan hangat belum lama ini. Pasalnya dia akan menyapa penggemarnya lewat drama JTBC terbaru, Snowdrop.

Jisoo juga diketahui akan menjadi lawan main aktor kenamaan Jung Hae In dalam drama tersebut. Para penggemar pun tampaknya sudah tidak sabar melihat akting Jisoo bersama Jung Hae In.

Untuk menantikannya, berikut fakta-fakta menarik Jisoo seperti dirangkum dari berbagai sumber,Jumat (20/8/2021).

1. Pernah Bermain di Beberapa Drama

Snowdrop ternyata bukanlah satu-satunya drama yang dibintangi Jisoo. Sebelumnya, dia pernah berakting di drama The Producers (2015) dan Arthdal Chronicles (2019). Dia juga sempat menjadi model video klip di Spoiler + Happen Ending dari Epik High dan I'm Different dari Hi Suhyun ft Bobby.





BACA JUGA:

- Rujuk, Celine Evangelista dan Stefan William Kembali Romantis

- Malam Ini, Judika Perdengarkan Lagu Baru di Mikrofon Impian GTV

2. Suka Membaca

Jisoo juga diketahi memlliko hobi membaca manga dan mempunyai setumpuk manga di dekat tempat tidurnya untuk membantunya tertidur.

3. Pintar Bermain Alat Musik Selain mahir bernyanyi dan menari, Jisoo rupanya mempunyai keahlian lain, yakni bermain musik. Ternyata, idol kelahiran 3 Januari 1995 ini bisa bermain alat musik seperti drum dan piano. 4. Doyan Berolahraga Terlihat cantik dan lembut, Jisoo rupanya gemar dengan olahraga yang biasa dilakukan pria. Misalnya saja bermain basket hingga menekuni olahraga beladiri taekwondo. Namun uniknya, Jisoo tidak bisa naik sepeda.