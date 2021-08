JAKARTA – Serial animasi antologi What If...? merupakan langkah pertama Marvel Studios dalam bidang animasi. Menyusul penayangan perdana What If...? di Disney+ pekan ini, Brad Winderbaum sebagai produser eksekutif mengungkap bahwa What If...? hanyalah satu dari sekian banyak proyek animasi MCU yang direncanakan untuk Disney+.

Brad mengatakan bahwa akan ada lebih banyak animasi yang dipersiapkan untuk meramaikan MCU, seperti musim kedua What If...? dan juga animasi yang akan mengisahkan petualangan Groot sewaktu kecil. Namun, sejauh ini Marvel belum memiliki rencana untuk merilis animasi dalam bentuk film panjang, dilansir dari IGN, Jumat (13/8/2021).

Baca Juga:

Marvel Umumkan Pengisi Suara Serial Animasi What If...?

Brad mengatakan bahwa jajaran eksekutif Marvel Studios menyadari potensi besar yang bisa dibawa animasi, namun tak segala jenis cerita dianggap layak untuk dianimasikan; perlu riset mengenai cerita apa yang bisa dibawa animasi ke layar lebar, terutama dengan banyaknya film live-action MCU yang sudah direncanakan tayang.

“Ada banyak cerita menarik yang bisa dieksplorasi dengan animasi,” ujar Brad, “namun kami hanya akan menggunakan animasi untuk cerita-cerita yang sulit digarap dengan aktor sungguhan. Meski banyak yang meminta adaptasi dari film live-action kami yang sudah tayang, kami tak akan menggarap hal seperti itu karena redundan.”

Sutradara What If...?, Bryan Andrews, berkolaborasi dengan studio animasi Flying Bark Productions, Squeeze Animation Studios, dan Blue Spirit demi mendapatkan gaya animasi yang unik untuk serialnya. Bila What If...? berhasil mencapai angka yang diinginkan, Brad mengatakan bahwa ada kemungkinan Marvel Studios bisa bekerjasama dengan Disney Animation atau bahkan Disney Pixar untuk proyek animasi lainnya di masa depan.

Brad juga mengonfirmasi bahwa serial animasi selanjutnya akan mengadaptasi lebih banyak judul dan karakter yang sudah eksis di MCU maupun komik-komik yang jarang didengar. Namun, karena proses produksi animasi memakan waktu yang cukup panjang, Ia belum bisa menjanjikan kapan serial animasi terbaru dari MCU akan datang.

(aln)