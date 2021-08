BALI - Selebgram Salmafina Sunan menjadi buah bibir warganet ketika mengunggah foto masa kecilnya di Instagram. Dalam foto itu, dia berada dalam gendongan sang ibu, Heidy Sunan saat masih bayi.

“Mum is a living barbie. Oh, by the way it’s Leo season (Mama adalah barbie hidup. Oh, by the way ini musim untuk para Leo),” ujar putri pengacara Sunan Kalijaga itu sebagai keterangan foto, pada Kamis (12/8/2021) dini hari.

Unggahan itu kemudian ramai dikomentari warganet yang sebagian besar memuji kecantikan sang ibu. “Aku pikir tadi Ariel Tatum. Cantik banget Maminya,” kata seorang warganet.

Komentar senada juga diungkapkan pengguna Instagram lain yang berkomentar, “Cantik banget ibunya. Ya Allah, bidadari yang sabar dalam segala hal.” Lainnya mengungkapkan, “Pantas anaknya cantik. Mamanya cakep begini.”

Ini bukan kali pertama bagi Salmafina Sunan membagikan foto lawas sang ibu. Pada 21 April silam, dia juga mengunggah foto masa kecilnya bersama Heidy dan Sunan Kalijaga.

Menariknya, Salmafina Sunan menutupi kepala sang ibu, yang belum mengenakan jilbab kala itu, dengan stiker hijab. Aksi itulah yang membuat dia mendapat banyak pujian dari warganet. "Baiknya dik @salmafinasunan ini. Wajah ibunya dikasih stiker hijab," ujar seorang warganet. Lainnya mengatakan, "Salut buat kedua orangtuanya yang selalu mendukung dan menyayangi Salmafina Sunan dalam keadaan apapun."