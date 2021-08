JAKARTA- Hari Remaja Sedunia atau International Youth Day diperingati pada tanggal 12 Agustus, yang ditetapkan oleh PBB untuk maksud tujuan mengambil perhatian masyarakat terkait isu-isu yang terjadi di seluruh dunia.

Muda-mudi atau remaja memang memiliki peran yang penting hampir dalam semua aspek kehidupan, termasuk di industri hiburan. Terbukti dari deretan series yang sudah diproduksi Vision+ bersama production house ternama banyak yang membawakan tema remaja sebagai tema utamanya.

Tak ingin ketinggalan dalam memberikan gerakan semangat pemuda-pemudi, Vision+ memberikan tayangan yang seru dan menarik bertemakan remaja yang dapat ditonton di Vision+.

“Vision+ dengan segudang kontennya, memiliki beragam tayangan dari berbagai judul dan genre. Tayangan yang bertemakan remaja termasuk kategori yang mendominasi dalam koleksi tayangan kami. Untuk itu secara spesial di Hari Remaja Sedunia ini kami memberikan beberapa tayangan yang dapat ditonton remaja seluruh Indonesia,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Berikut ini adalah beberapa tayangan original series dan film aksi muda-mudi di Vision+:

1. The Intern

The Intern merupakan original series Vision+ hasil dari kolaborasi dengan The F Thing. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa akhir yang berkesempatan magang di perusahaan start up e-commerce di Jakarta, Kisah lika-liku kehidupan anak magang yang dihadapi mahasiswa magang bersama dua rekan lainnya.

2. Dunia Maya

Dunia Maya sendiri berkisah tentang kehidupan Maya seorang gadis pintar, baik hati dan mandiri yang memiliki tekad untuk mengubah perekonomian keluarganya. Dunia Maya juga merupakan salah satu Original Series Vision+ dengan genre drama romantis yang diperankan oleh Aurora Ribero.

3. Meet Me After Sunset

Film komedi musikal remaja yang diperankan oleh Agatha Chelsea dan Maxime Bouttier ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang tidak bisa beraktivitas di siang hari karena terkena penyakit xeroderma pigmentosum yang membuat dirinya tidak dapat terkena sinar ultraviolet dari matahari.

4. Mars met Venus

Mars met Venus merupakan film komedi Indonesia yang pertama kali rilis pada tahun 2017. Film ini dibagi menjadi dua part yaitu Part Cewe dan Part Cowo. Menceritakan tentang hubungan antar pria dan wanita yang gak ada habisnya, ada banyak perbedaan dari segi sikap, perilaku tapi dibalik perbedaan itu mereka saling membutuhkan. Warna-warni suatu hubungan ditampilkan di sini dan dikemas menjadi dua sudut pandang secara menarik serta lucu. Diperankan oleh Ge Pamungkas dan Pamela Bowie.

5. Mahasiswa Baru

Film yang diperankan oleh Widyawati salah satu aktris senior Indonesia yang tak diragukan lagi kemampuannya dalam berakting. Film ini menceritakan tentang seorang lansia berumur 70 tahun yang kembali menjadi salah satu mahasiswi kampus. Dirinya pun mempunyai geng yang berisi anak-anak muda. Geng ini suka sekali membuat heboh kampus dengan gaya bandelnya.

Selain kelima tayangan tersebut, pengguna juga bisa menonton tayangan lainnya yang disuguhkan Vision+ dalam memperingati Hari Remaja Sedunia di antaranya ada tayangan FTV berjudul Miss Desa Oh Ndeso, Jasa Putus Cinta,Dilarang Jomblo, Janji Si Preman Kampus, serta ada juga Eat, Pray, and Love Ala Mas Jarwo.

Sejumlah tayangan FTV special Hari Remaja Sedunia tersebut dapat ditonton secara gratis. Dan untuk dapat mengakses tayangan rekomendasi special Hari Remaja Sedunia lainnya seperti film Mahasiswa Baru, Mars Met Venus, Rompis, Meet Me After Sunset serta deretan Original Series Vision+, pengguna dapat meng-upgrade akunnya menjadi Vision+ premium yang dapat dibeli mulai dari Rp10.000 untuk berlangganan selama 7 hari.

Segera unduh dan akses Vision+ di Google Play Store dan App Store atau bisa juga kunjungi www.visionplus.id. Untuk informasi lebih lanjut mengenai #visionplus, silakan mengikuti akun sosial media resmi Vision+ di @visionplusid (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok). Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere!