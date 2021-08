JAKARTA- Mikrofon Impian GTV malam akan menemani kalian yang masih harus di rumah aja pada pukul 21.00 WIB. Okky Lukman sebagai pembawa acara mengatakan bahwa acara Mikrofon Impian tidak ada settingan sama sekali dan benar-benar real.

“Acara no kaleng-kaleng, no hoaks, no setting, no tipu-tipu, no php cuma ada di Mikrofon Impian,” kata Okky Lukman. Mikrofon Impian merupakan salah satu solusi bagi mereka yang terkena dampak dari pendemi seperti saat ini. Mikrofon Impian mampu mewujudkan impian-impian para peserta dengan memberikan hadiah uang tunai puluhan juta rupiah.

Nantinya, hadiah yang didapat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan para peserta yang mereka impikan. Salah satunya yaitu Nurul Ulfah Aulia.

Peserta baru malam ini ikut dalam Mikrofon Impian untuk membeli laptop untuk kuliah dan Kasur untuk orang tuanya. Selain itu, tema yang akan muncul malam ini yaitu cosplay super hero. Para juri dan juga kontestan yang hadir akan tampil menggunakan baju super hero. Wika Salim turut hadir di panggung Mikrofon Impian malam ini dan siap menghibur dan membuat para penonton di rumah ikutan berjoget bersama.

Malam ini para Juri dan juga kontestan yang hadir akan tampil memerankan karakter bintang-bintang populer yang menjadi ikon dunia hiburan. Tak hanya itu, saat opening para dewan juri akan melakukan parade performe yang akan menghebohkan panggung Mikrofon Impian malam ini. Malam ini, Dance Evolution juga akan tampil dan siap menghibur para penonton Mikrofon Impian. Kehadiran dewan juri pun menjadi sesuatu yang patut ditunggu dengan berbagai komentarnya yang lucu dan menghibur. Ada Iis Dahlia, Charly Van Houten, Vega Darwanti dan Danang akan mengolah kemampuan bernyanyi para peserta dan menggali sisi kehidupan mereka. Dipandu Okky Lukman yang pandai membangun suasana, Mikrofon Impian akan banyak menghadirkan banyak kejutan dan juga penuh tawa. Peserta yang akan tampil malam ini salah satunya peserta yang berhasil emnjadi juara pada minggu lalu yaitu Bambang Nugroho. Kemudian, Nurul Ulfah Aulia dan Nanda Reza Maulin akan hadir untuk menampilkan tampilan terbaiknya dan merebut hadiah jutaan rupiah. Bagaimana keseruan tema hari ini? Akankah Banu masih menjadi juara bertahan malam ini? Saksikan Mikrofon Impian Sing For The Star setiap Selasa - Kamis pada pukul 21.00 WIB. Follow akun Instagram @officialgtvid untuk mendapatkan update terbaru dan konten- konten yang menarik. Program MIkrofon Impian Sing For The Stars juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com. (nit)